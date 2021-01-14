Дочка українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова показала себе на відпочинку

На фото Наташка позувала в червоному купальнику. Дівчина посміхалася, а очі закрила від задоволення. Знімок був архівним, адже у Горової було дуже довге волосся, за якими, як виявилося, зірка дуже сумує. Кадр вийшов ніжним і захоплюючим, адже красуня виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хочеться знову довге волосся, архів", - написала Наташа.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Красуня", "така красива", " тобі йдуть і довгі і короткі. Така красива"," красуня, тобто тобі йде"," хочеться довгі, можна завжди відрізати, моя логіка"," Вау яка красуня", " Наташка... я весь час забуваю сказати,Ти мені нагадуєш актрису Блейк Лайвлі. А волосся тобі дійсно йдуть і довгі і короткі ...Ну ми ж дівчатка! Довгі хочемо відрізати, короткі відростити".

Ми писали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова вразила шанувальників формами в спортивному вбранні.

"Судячи з реакції мами-сподобався мій подарунок на НГ», - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Горова демонструє достоїнства фігури, виконуючи запальний танець з матір'ю, Іриною Горовою.

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