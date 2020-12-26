Дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая подразнила поклонников, исполнив зажигательный танец в мини-юбке

Как рассказывает Politeka, знаменитость ролики разместила у себя в Instagram.

«Лучший день в моей жизни!» - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном ролике красотка, в стиле Нади Дорофеевой, эффектно двигается под музыку, демонстрируя невероятные формы во всей красе.

«Что за….» - говорится на другой фотографии.

На ней Горовая позирует спиной на камеру, хвастаясь своей курточкой.

А поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать, разместив кадры у себя в карусели Stories.

Как мы рассказывали до этого, дочь известного украинского продюсера Потапа Наташка Горовая похвасталась результатами 2020 года

На фото красотка позировала в белых мини-шортиках и носках. Девушка стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, хвастаясь точеной фигурой и плоским животиком. Горовая собрала волосы в хвостик, а ножку соблазнительно загнула.

"Что ты точно сделаешь в 2021?", - задала вопрос фанатам Наташа.

Напомним, фигуристые экс-жена и дочь Потапа посветили распаренными телами в купальниках

А еще Politeka писала, что похудевшая дочь Потапа сверкнула загорелыми прелестями в купальнике

Также Politeka сообщала, что счастливая дочь Потапа соблазнила формами в облегающем наряде