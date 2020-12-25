Дочь известного украинского продюсера Потапа Наташка Горовая похвасталась результатами 2020 года

На фото красотка позировала в белых мини-шортиках и носках. Девушка стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, хвастаясь точеной фигурой и плоским животиком. Горовая собрала волосы в хвостик, а ножку соблазнительно загнула. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что ты точно сделаешь в 2021?", - задала вопрос фанатам Наташа.

"Похудею", - ответил один из пользователей.

"Это дело хорошее. В этом году я наконец-то так и сделала. И даже продержалась до конца года", - написала в ответ на желание фаната Горовая.

Пользователи не смогли прокомментировать публикацию или поставить лайки, ведь снимок был оставлен в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Идеальная".

Мы сообщали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая впечатлила идеальным телом в облегающем наряде.

«Утренняя растяжка и стакан Айрана», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Горовая позирует перед зеркалом в облегающем топе и спортивных штанах. Благодаря позе девушки, в кадр попало «все лучшее и сразу». Однако поклонников красотка избавила от возможности что-либо сказать: фотография была размещена в карусели в Stories.

Напомним, фигуристые экс-жена и дочь Потапа посветили распаренными телами в купальниках

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