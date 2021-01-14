Дочь украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая показала себя на отдыхе

На фото Наташка позировала в красном купальнике. Девушка улыбалась, а глаза закрыла от удовольствия. Снимок был архивным, ведь у Горовой были очень длинные волосы, за которыми, как оказалось, звезда очень скучает. Кадр получился нежным и увлекательным, ведь красотка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.

"Хочется снова длинные волосы, архив", - написала Наташа.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Красотка", "Такая красивая", "Тебе идут и длинные и короткие. Такая красивая", "Красотка, то есть тебе идет", "Хочется длинные, можно всегда отрезать, моя логика", "Вау какая красотка", "Наташка... я всё время забываю сказать,ты мне напоминаешь актрису Блейк Ла́йвли. А волосы тебе действительно идут и длинные и короткие ...Ну мы же девочки! Длинные хотим отрезать, короткие отрастить".

Мы писали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая впечатлила поклонников формами в спортивном наряде.

«Судя по реакции мамы – понравился мой подарок на НГ», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном ролике Горовая демонстрирует достоинства фигуры, исполняя зажигательный танец с матерью, Ириной Горовой.

Напомним, игривая дочь Потапа превзошла Дорофееву, устроив взрослые танцы в мини-юбке

А еще Politeka писала, что фигуристая дочь Потапа в тесном топе показала на камеру все и сразу

Также Politeka сообщала, что фигуристые экс-жена и дочь Потапа посветили распаренными телами в купальниках



