Відома телеведуча Леся Нікітюк приголомшила відвертим фото

Українська теледіва любить показати свою розкішну фігуру, і часто радує своїх фоловерів в соціальних мережах, але новий знімок викликав аж надто бурхливу реакцію. Як повідомляє Рoliteka.net, фото ведуча показала на своїй сторінці в Instagram.

Нікітюк відображена в пікантній мереживній білизні з тонкими шкіряними ремінцями на грудях. Відзначимо, тканина дуже тонка і абсолютно не приховує груди телеведучої.

Крім того, Нікітюк завдала яскравий макіяж, який точно не підійде на кожен день. Очі у неї нафарбовані фіолетовими і жовтими тінями. Волосся Леся зібрала.

Образ доповнює рожевий манікюр і прикраси: перлинні намиста на шиї і витончений браслет на зап'ясті.

"Я так завжди вранці виглядаю. А ви?",- запитує телеведуча у передплатників.

Фото Нікітюк разом з таким коментарем викликало справжній фурор в мережі. Телеведучу навіть стали кликати в шоу "Холостячка".

"Ого", "А ми хочемо Лесю в Холостячку", "Чарівна", "дуже красива", "ви неймовірна, Леді Гага вам заздрить", "Леся ти красуня", "Богиня краси", "Леся! Мама буде лаяти за такі фото", "заміж пора вже!", "Ой, ну просто красуня, розцвіла за останні пару років", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою