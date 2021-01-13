Известная телеведущая Леся Никитюк ошеломила откровенным фото

Украинская теледива любит показать свою роскошную фигуру, и часто радует своих фолловеров в социальных сетях, но новый снимок вызвал уж слишком бурную реакцию. Как сообщает Рoliteka.net, фото ведущая показала на своей странице в Инстаграм.

Никитюк запечатлена в пикантном кружевном белье с тонкими кожаными ремешками на груди. Отметим, ткань очень тонкая и совершенно не скрывает грудь телеведущей.

Кроме того, Никитюк нанесла яркий макияж, какой точно не подойдет на каждый день. Глаза у нее накрашены фиолетовыми и желтыми тенями. Волосы Леся собрала.

Образ дополняет розовый маникюр и украшения: жемчужные бусы на шее и изящный браслет на запястье.

«Я так всегда утром выгляжу. А вы?», - спрашивает телеведущая у подписчиков.

Фото Никитюк вместе с таким комментарием произвело настоящий фурор в Сети. Телеведущую даже стали звать в шоу "Холостячка".

«Ого», «А мы хотим Лесю в Холостячке», «Неотразима», «Очень красивая», «Вы невероятная, Леди Гага вам завидует», «Леся ты красотка», «Богиня красоты», «Леся! Мама будет ругать за такие фото», «Замуж пора уже!», «Ой, ну просто красотка, расцвела за последние пару лет», - пишут в комментариях.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

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