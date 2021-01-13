В Україні існують небезпечні сейсмічні зони, де можуть статися землетруси

Про це розповів для "КП в Україні" завідувач відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики НАН України Сергій Вербицький.

Він уточнив, що небезпечними зонами вважаються південь Криму, Одеська, Закарпатська та Чернівецька області, тобто території близькі до гір.

"Але землетруси можуть бути і на платформній частині. Наприклад, в 2004 році були сильні поштовхи в Тернопільській області, в Микулинцях. Також фіксуємо коливання ґрунту в районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область.), в районі Новодністровська (Чернівецька область). Але це в основному незначні поштовхи", - зазначив вчений.

Але при цьому Вербицький додав, що на епіцентрах невеликих підземних поштовхів енергія удару може сконцентруватися у великий землетрус.

Також раніше повідомлялося, що окупований Крим сколихнув землетрус у ніч на 12 січня. Жителі Ялти відчули минулої ночі два підземних поштовхи магнітудою менше 3.

Землетрус вченими названо слабким, в деяких місцях відчувалася вібрація. Інформації про руйнування або постраждалих поки немає. Місцеві жителі в пабліках розповідають, що землетрус вони відчули: падали чашки, тряслися дивани та інші меблі.

Нагадаємо, землетрус сколихнув Україну - перші подробиці і важлива заява щодо постраждалих.

Як повідомляла Politeka, серія землетрусів пронеслася по Україні.

Також Politeka писала, що землетрус і цунамі накрили популярний курорт, житлові будинки зруйновані.