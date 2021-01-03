В Україні в ніч на неділю, 3 січня, стався землетрус

Його зафіксували близько півночі, в селі Барбове Мукачівського району Закарпатської області. Про це повідомляти департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Відзначається, що підземні поштовхи були магнітудою близько 1,8 на глибині 3,7 км.

"За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України: координати епіцентру: широта 48,35 гр., довгота 22.76 гр. Магнітуда по довжині запису МD = 1,8, клас К = 7,3. Глибина гіпоцентру 3,7 km. (+ — 0,0 km). З населених пунктів інформація не надходила. Інформація надана черговим сейсмостанції" Львів", — йдеться в повідомленні.

Інформації про руйнування і постраждалих немає.

Нагадаємо, ряд землетрусів в Україні зафіксували на початку грудня 2020 року. Підземні поштовхи сталися в Карпатському регіоні.

Перший землетрус стався в Івано-Франківській області 2 грудня о 16:14:32, у Львівській та Закарпатській областях 3 грудня о 14:35:00 та 14:35:24 відповідно.

На Прикарпатті біля н.п. Надвірна сила підземних поштовхів склала 2,7 бала. На Львівщині біля Дрогобича та Закарпаття у Воловецькому районі були землетруси магнітудою по 1,5 балів.

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