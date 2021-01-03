В Украине в ночь на воскресенье, 3 января, произошло землетрясение

Его зафиксировали около полуночи, в селе Барбово Мукачевского района Закарпатской области. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что подземные толчки были магнитудой около 1,8 на глубине 3,7 км. Такую информацию предоставил дежурный сейсмостанции "Львов".

"По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины: координаты эпицентра: широта 48,35 гр., долгота 22.76 гр. Магнитуда по длине записи МD = 1,8, класс К = 7,3. Глубина гипоцентра 3,7 km. (+ — 0,0 km)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из населенных пунктов информация не поступала.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, ряд землетрясений в Украине зафиксировали в начале декабря 2020 года. Подземные толчки произошли в Карпатском регионе.

Первое землетрясение произошло в Ивано-Франковской области 2 декабря в 16:14:32, во Львовской и Закарпатской областях 3 декабря в 14:35:00 и 14:35:24 соответственно.

На Прикарпатье возле н.п. Надворная сила подземных толчков составила 2,7 балла. На Львовщине возле Дрогобыча и Закарпатье в Воловецком районе были землетрясения магнитудой по 1,5 баллов.

Напомним, серия землетрясений пронеслась по Украине: где жители ощутили на себе гнев стихии.

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