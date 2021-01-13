В Украине существуют опасные сейсмические зоны, где могут произойти землетрясения

Об этом рассказал для "КП в Украине" заведующий отделом сейсмичности Карпатского региона Института геофизики НАН Украины Сергей Вербицкий.

Он уточнил, что самыми опасными зонами считаются юг Крыма, Одесская, Закарпатская и Черновицкая области, то есть территории близкие к горам.

"Но землетрясения могут быть и на платформенной части. Например, в 2004 году были сильные толчки в Тернопольской области, в Микулинцах. Также фиксируем колебания почвы в районе Кривого Рога (Днепропетровская область.), в районе Новоднестровска (Черновицкая область). Но это в основном незначительные толчки", – отметил ученый.

Но при этом Вербицкий добавил, что на эпицентрах небольших подземных толчков энергия удара может сконцентрироваться в большое землетрясение.

Также ранее сообщалось, что оккупированный Крым всколыхнуло землетрясение в ночь на 12 января. Жители Ялты ощутили прошедшей ночью два подземных толчка магнитудой меньше 3.

Землетрясение учеными названо слабым, в некоторых местах чувствовалась вибрация. Информации о разрушениях либо пострадавших пока нет. Месные жители в пабликах рассказывают, что землетрясение они почувствовали: падали чашки, тряслись диваны и другая мебель.

Напомним, землетрясение всколыхнуло Украину - первые подробности и важное заявление относительно пострадавших.

Как сообщала Politeka, серия землетрясений пронеслась по Украине.

Также Politeka писала, что землетрясение и цунами накрыли популярный курорт, жилые дома разрушены.