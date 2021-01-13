Незвичайна мати Ілона Маска Мей похвалилася стрункою фігуркою в оригинальному костюмі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 72-річна жінка опублікувала фото зі світського заходу. Жінка дефілювала по подіуму в яскравому червоному костюмі. Ефектний піджак підкреслював фігуру зірки, роблячи акцент на зоні декольте. Усміхнена Мей, яка все своє життя працювала в модельній сфері, здивувала оригінальною зачіскою. На голові у неї красувалося рівне каре.

"Вступ у 2021 рік... моя книга вийшла в м'якій обкладинці. Відмінний початок!",- підписала знімок жінка.

У коментарях залишили масу слів захоплення і компліментів для жінки.

"Ваша книга дуже надихає! Неможливо повірити, наскільки сміливим був Ваш життєвий шлях. Такі жінки, як ви, як чисте свіже повітря, рухаються і мотивують!", "Люблю ваше волосся", "Стиль в червоному костюмі", "приголомшливо, і я вже двічі прочитав вашу книгу", " Супер гаряча Мей! Обожнюю", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Мей Маск - мати одного з найбагатших людей на Землі. Нещодавно власник компаній SpaceX і Tesla втратив перше місце в рейтингу найбагатших людей за версією журналу Forbes. При цьому все ще зберігає позиції за версією інших видань.

Нагадаємо, що у РФ присвоїли досягнення Ілона Маска, назвавши того шахраєм:"Ракета наша".

Як повідомляла Politeka, фото особняка Ілона Маска злили в мережу, як живе найбагатша людина: "солоний басейн, вид на океан і...".

Також Politeka писала, що у Росії звинуватили Маска у фальсифікації польоту Crew Dragon.