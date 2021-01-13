Необычная мать Илона Маска Мэй похвасталась стройной фигуркой в оригинальном костюме

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 72-летняя женщина опубликовала фото со светского мероприятия. Женщина дефилировала по подиуму в ярком красном костюме. Эффектный пиджак подчеркивал фигуру звезды, делая акцент на зоне декольте. Улыбчивая Мэй, которая всю свою жизнь работала в модельной сфере, удивила оригинальной прической. На голове у нее красовалось ровное каре.

«Вступление в 2021 год... моя книга вышла в мягкой обложке. Отличное начало!», - подписала снимок женщина.

В комментариях оставили массу слов восхищения и комплиментов для женщины.

«Ваша книга очень вдохновляет! Невозможно поверить, насколько смелым был ваш жизненный путь. Такие женщины, как вы, как чистый свежий воздух, движутся и мотивируют!», «Люблю ваши волосы», «Стиль в красном костюме», «Потрясающе, и я уже дважды прочитал вашу книгу», «Супер горячая Мэй! Обожаю», - пишут пользователи сети.

Как известно, Мэй Маск - мать одного из богатейших людей на Земле. Недавно владелец компаний SpaceX и Tesla потерял первое место в рейтинге богатейших людей по версии журнала Forbes. При этом все еще сохраняет позиции по версии других изданий.

Напомним, что в РФ присвоили достижение Илона Маска, назвав того мошенником: "Ракета наша".

Как сообщала Politeka, фото особняка Илона Маска слили в сеть, как живет самый богатый человек: "Соленый бассейн, вид на океан и...".

Также Politeka писала, что в России обвинили Маска в фальсификации полета Crew Dragon.