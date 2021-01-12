Найбагатша людина світу, він є власником компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вирішив отримати ще більше грошей, продавши розкішний особняк

Як пише Politeka.net, в січні бізнесмен обігнав власника Amazon Джеффа Безоса і став володарем найбільшого статку - 188,5 мільярда доларів за оцінкою Bloomberg, через лічені дні воно зросло ще більше - до 209 мільярдів. До того ж, Ілон Маск виставив на продаж будинок в елітному районі Лос-Анджелеса, який оцінили в 4,5 мільйона доларів. Подробиці і знімки особняка з'явилися на сайті realtor.com.

Цю нерухомість в Бель Ейр підприємець в 2014 році купив за 3,69 мільйона доларів разом з колишньою дружиною Талулою Райлі. Площа будиночка становить 285 квадратних метрів, в ньому розташовані чотири спальні і стільки ж "скляних" ванних кімнат з особливої плитки. Він обставлений за останнім словом техніки та дизайну, зовні знаходяться кілька терас і обідніх зон, зверху відкривається прекрасний вид на каньйон, місто і океан. Є басейн з морською водою і спа. Примітно, що у Маска є ще кілька будинків поблизу.

Нещодавно Ілон Маск в інтерв'ю Business Insider зізнався, що вирішив розпродати своє майно, крім акцій компаній, і витратити гроші на освоєння Марса. За словами бізнесмена, довгий час він збирав статки не заради своєї вигоди, а саме заради інвестицій. Таким чином найбагатша людина вирішила довести свій твердий намір переселити землян на Марс і зробити людство "космічною цивілізацією". Більш того, Ілон Маск в майбутньому має намір позичати людям гроші на міжпланетну подорож і надавати робочі місця.

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