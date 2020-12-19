Звезды рассказывают о личной жизни не так много, однако часто показывают, как они живут вдали от поклонников

Многие артисты предпочитают перебраться из квартир в частные дома, чтобы избегать назойливого внимания и быть подальше от камер и сплетен. Поэтому фото дома звезды делают не так часто, однако охотно рассказывают о своих любимых местах для отдыха. Представляем вашему вниманию топ фото домов артистов в Инстаграм, которые показали, как живут без лишней суеты.

Известный повар Эктор является обладателем дома в коттеджном районе Ирпеня. На опубликованных шеф-поваром фото можно увидеть небольшие и уютные дома, окруженные дубами, и бассейны.

«Я живу в прекрасном месте 🏡 Посмотрите сами - ведь это просто идеальное место для фотосессии! Эти милые домики вызывают у меня теплые ассоциации с путешествиями. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, то чувствую себя в Британии 🏘 Этот неповторимый стиль переносит меня в пригород Лондона 🎡Если вы всегда мечтали жить в Британии, она рядом», - написал недавно сам Эктор Хименес-Браво.

Жизнь Ксении Мишиной всегда находилась под пристальным вниманием публики, поэтому она старалась не показывать своего сына, а также дом, в котором проводит все свободное время. Вместе с малышом Платоном актриса расположилась в съемной столичной квартире со стильным дизайном.

Частично квартира сделана в светлых тонах под студию, а комнаты выполнены в лаконичном дизайне. По словам Ксении, она часто говорит о доме с поклонниками, ведь дома она может уйти в себя, думать о жизни и будущих свершениях.

«Когда валяются игрушки сына, электросамокат посреди квартиры, косточка от персика, пепел от благовоний… Может показаться, что это незначительные мелочи, но для меня эти маленькие детали — моя жизнь, самое сокровенное и настоящее», - рассказала недавно актриса.

Не так давно Потап и Настя приобрели готовый особняк в одном из элитных посёлков под Киевом. Строение сделано из необработанного кирпича в серо-белом цвете и смотрится довольно монументально. На просторном участке разместился огромный открытый бассейн и ухоженная лужайка.

Интерьер шикарного особняка выполнен в современном минимализме. Полы в доме отделаны натуральным деревом и покрыты лаком, он сохранил природную структуру материала.

В доме оборудовано несколько ванных комнат, спален и просторная зала, где Каменских периодически устраивает тренировки в онлайн-формате с фанатами.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес переехали в собственный большой частный дом в прошлом году, о котором мечтали довольно долго. Теперь у певицы есть личная огромная гардеробная, где она хранит любимые вещи, обувь и аксессуары и о которых часто говорит в Инстаграм.

После того, как Надя обустроилась в доме, она устраивала онлайн-экскурсии и показала свой «храм красоты», а также свою гордость гордость – огромное зеркало во весь рост.

Напомним, что красотка-двойник превзошла Надю Дорофееву в танце, Потапу пора задуматься: "Капец, похожа".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева приспустила платьишко возле двух "полицейских": "Ох, и шалунья".

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