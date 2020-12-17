Украинская певица Надя Дорофеева заворожила красотой в тесном платьишке

Звезда поразила красотой в новом образе, передает Politeka.net. Молодая красотка всегда привлекала внимание своим чувством стиля.

На стройной фигуре артистке любой наряд смотрится чудесно.

В этот раз соблазнительница предстала в коротком платье, которое будто гармошкой собралось на ее теле.

Наряд держался на тонких бретельках, которые были едва заметны на хрупких плечах Нади. Крой наряда был интересным - плечи оголены, как и ножки соблазнительницы: "Ох, и шалунья".

Посредине одежды можно заметить сияющие пуговицы.

Бантик и чокер дополнили стильный образ Нади.

Звезда позировала рядом с двумя артистами, переодетыми в форму полицейских.

Втроем они стояли на фоне наряженной елочки.

"Скоро...", - написали авторы поста в фан-группе.

Пост собрал почти 300 лайков и ни одного комментария, так как группа только набирает популярность.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева в этом году дебютировала как сольная певица, а затем стала тренером 11-го сезона шоу «Голос Краïни». В процессе исполнительница кардинально изменила имидж, перекрасившись в блондинку и сделав стрижку с челкой.

«Буду откровенна, я очень волнуюсь. Для меня это не просто проект, это так же перезагрузка...", - написала артистка.

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева танцевала в роскошном наряде. Как известно, Надя любит пикантные стильные вещи с вырезами в необычных местах.

В этот раз красотка была одета в концертные трусы, к которым были прикреплены штанины. Пикантности образу добавляли хвосты на голове у певицы.

Напомним, что игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении: "Хочу поскорее...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева показалась на публике в лифчике и трусах, толпа взвыла: "Очень пошло".