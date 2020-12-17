Надя Дорофеева впечатлила украинцев новым цветом волос и прической на шоу «Голос Краïни»

После распада дуэта «Время и Стекло» Надя дебютировала как сольная певица, а затем стала тренером 11-го сезона шоу «Голос Краïни». В процессе исполнительница кардинально изменила имидж, перекрасившись в блондинку и сделав стрижку с челкой.

Комментируя изменения в своей жизни, Дорофеева отметила:

«Буду откровенна, я очень волнуюсь. Для меня это не просто проект, это так же перезагрузка. Потому что этот год изменил мою жизнь — я стала сольной певицей и тренером «Голосу країни». Я очень этого ждала, потому чувствую себя невероятно заряженной».

В свою очередь, украинцы не могут перестать обсуждать новый образ певицы. В сети ее уже сравнивают с другими известными блондинками, на которых, по мнению людей, она стала похожа.

«Тут Надя похожа на молодую Тину», «Тут Дорофеева похожа на Могилевскую. Я любя, Надя очень красивая», «Молодая Алла Пугачёва», «Я сначала подумала Могилевская.. что то не очень ей – старит», «Как же мы ждём!! Такой сезон ещё никогда не был это 100%», «Шооок! Цвет волос отпад. Красивая такая», «Я вас случайно перепутала с Могилевской», «В подобном образе Ирину Аллегрову напоминаешь, Надя! И немного Лободу», - пишут украинцы.

Напомним, дерзкая Дорофеева с новой прической подразнила формами в блистательном наряде: «На Лободу похожа».

Как сообщала Politeka, красотка-двойник превзошла Надю Дорофееву в танце, Потапу пора задуматься: "Капец, похожа".

Также Politeka писала, что на "Голосі країни" с Дорофеевой и Кароль первая серьезная потеря, был неотъемлемой частью: "Ушла эпоха".