Популярная украинская певица Надя Дорофеева с новой прической продемонстрировала соблазнительный образ на съемках шоу «Голос країни»

Как известно, Надя стала одним из тренеров нового сезона популярного проекта. В новом посте в своем Инстаграм певица рассказала, что уже собрала свою команду, которая под ее руководством будет бороться за победу в шоу.

«Завершились съёмки слепых прослушиваний. Я собрала нереально крутую команду и хочу сказать, что вы конечно будете в шоке от голосов в этом сезоне. Скоро…», - заинтриговала поклонников звезда.

Дорофеева также поделилась кадрами со съемок. На них красотка демонстрирует свой новый эффектный образ. На ней блестящий штаны-клеш с высокой талией, а также соблазнительный топик, который позволяет певице продемонстрировать свою стройную талию. На видео звезда вовсю крутится под музыку, демонстрируя идеальную фигуру и пластичность.

Поклонники Нади не смогли не прокомментировать эти кадры.

«На Лободу похожа с такой причёской и цветом волос», «Что за красотка?», «Ееее! Надюша ОЧЕЕЕЕНЬ за тебя рады! Болеем за тебя и твою команду!», «Лучший тренер», «Надяяяя, ты лучшая!! Люблю и надеюсь встретимся на боях», «Образ Майли Сайрус», - пишут люди.

Напомним, что в новом сезоне «Голоса» судьями стали певец Олег Винник и исполнительница Dorofeeva. К ним присоединятся Monatik и Тина Кароль. Ранее Надя Дорофеева делила судейское кресло вместе со своим коллегой по группе Время и стекло Позитивом, но теперь она будет членом жюри как сольная артистка.

Напомним, красотка-двойник превзошла Надю Дорофееву в танце, Потапу пора задуматься: "Капец, похожа".

Как сообщала Politeka, на "Голосі країни" с Дорофеевой и Кароль первая серьезная потеря, был неотъемлемой частью: "Ушла эпоха".

Также Politeka писала, что Дорофеева заставила мужчин глотать слюнки новым образом на «Голос країни»: «Молодая Тина Кароль».