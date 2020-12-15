11 сезон музыкального шоу «Голос країни» еще до старта эфиров вызвал ажиотаж

Так, организаторы держали интригу относительно того, кто займет судейские кресла. А когда имена звездных тренеров были названы, некоторые остались разочарованы.

Так, новыми судьями стали певец Олег Винник и исполнительница Dorofeeva. К ним присоединятся Monatik и Тина Кароль. Ранее Надя Дорофеева делила судейское кресло вместе со своим коллегой по группе Время и стекло Позитивом, но теперь она будет членом жюри как сольная артистка.

При этом некоторых огорчило, что Потап больше не будет участвовать в шоу.

«Вы были неотъемлемой частью Голоса. Его душой, без ваших подколов, он бы не был таким атмосферным, уютным «своим» что ли. Эх, ушла эпоха», «Пресно будет без иронии Потапа и любвеобильного Дана, который ведёт себя естественно как в жизни так и на сцене, И не делает так, что б быть удобным для всех, Потап такой же», «Без Потапа будет скучно», "Всегда всех взбадривал на диалог Потап, и шутки шутил, песни пел, общался с зрителями. А тут нет таких как он в составе. Очень жаль", - пишут в Сети.

Отметим, ведущими 11 сезон вновь станут Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Дата премьеры нового сезона Голосу країни будет объявлена в скором времени.

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