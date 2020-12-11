Рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал о своем отношении к деньгам

Откровением он поделился в программе "Зе интервьюер" с ведущим Анатолием Анатолиевичем.

"Деньги для меня инструмент. Да, я люблю деньги. Очень. Я люблю все, что за них можно купить", - заявил Потап.

При этом он добавил, что гордится тем, что построил дом для своей семьи с женой Настей Каменских.

"Я построил дом здесь, для нашей семьи. Дом - это дорогая история, мы не сразу его купили, сначала был фундамент, стены, крыша", - рассказал рэпер.

По словам Алексея Потапенко, счастье не заключается для него в деньгах. У него нет супер-дорогих часов.

"Для меня это не имеет значения", - прокомментировал Потап дорогие вещи.

Напомним, недавно Потап засветился в чреде скандалов. В частности украинцы резко восприняли план Потапа записать совместный трек с российской исполнительницей Ольгой Бузовой. Рэпер же в ответ заявил, что украинцы все равно послушают новый трек:

"Песня с Бузовой - это хитяра, и вы когда накатите, будете плясать под нее. Вы и так слушаете российское, я видел статистику".

Кроме того, досталось Потапу и за клип его подопечной Нади Дорофеевой, снятый на аллее Героев Небесной Сотни и презентованный накануне годовщины расстрелов на Майдане.

Напомним, Потап ответил на предъяву о "дружбе с Россией: "Я был в АТО, у меня козацкая фамилия и украиночка-жена"

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