Известный украинский продюсер и муж Насти Каменских Алексей Потапенко (Потап) похвастался видом без одежды
Как передает Рoliteka.net, новыми снимками артист поделился на своей странице в Instagram.
Как известно, супруга Потапа Анастасия Каменских часто позирует в весьма откровенном виде, хвастаясь своими формами. Видимо и продюсер решил не отставать, тем более после активных тренировок и похудения.
«После тренировки, перед плотным рабочим днём!!! Preparing for a Day full of work!! Розкачка перед важким діловим днем!!», - написал артист.
Потап позирует в душе, а затем в открытом бассейне.
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Отметим, фотографии не оставили равнодушной и российскую исполнительницу Лолиту. Она пставила Потапу "лайк".
Снимки активно комментируют в Сети.
«Ежик в тумане, это ты?», «Кайфучешки никто не отменял», «Лучший», «Класс», «Кайф, правда?», «Какой шикарный мужчина, в самом рассвете сил..🔥», «А я весь день думаю откуда пар идёт», - пишут в комментариях.
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