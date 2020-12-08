Известный украинский продюсер и муж Насти Каменских Алексей Потапенко (Потап) похвастался видом без одежды

Как передает Рoliteka.net, новыми снимками артист поделился на своей странице в Instagram.

Как известно, супруга Потапа Анастасия Каменских часто позирует в весьма откровенном виде, хвастаясь своими формами. Видимо и продюсер решил не отставать, тем более после активных тренировок и похудения.

«После тренировки, перед плотным рабочим днём!!! Preparing for a Day full of work!! Розкачка перед важким діловим днем!!», - написал артист.

Потап позирует в душе, а затем в открытом бассейне.

Отметим, фотографии не оставили равнодушной и российскую исполнительницу Лолиту. Она пставила Потапу "лайк".

Снимки активно комментируют в Сети.

«Ежик в тумане, это ты?», «Кайфучешки никто не отменял», «Лучший», «Класс», «Кайф, правда?», «Какой шикарный мужчина, в самом рассвете сил..🔥», «А я весь день думаю откуда пар идёт», - пишут в комментариях.

Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" призналась в необычных отношениях с Потапом, Насте Каменских и не снилось: "Знакомьтесь, это мой..."

Как сообщала Politeka, игривая Каменских приласкала бородатого красавчика, Потап точно приревнует: "Настя, это любовь!"

Также Politeka писала, что Потап ответил на предъяву о "дружбе с Россией: "Я был в АТО, у меня козацкая фамилия и украиночка-жена"