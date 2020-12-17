Судья популярного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво показал свой дом под Киевом в «британском» стиле
48-летний шеф-повар похвастался, в каком уютном месте он живет, поделившись атмосферными фотографиями в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Эктор является счастливым обладателем дома в элитном коттеджном районе Ирпеня. Он расположен в рекреационной зоне и окружен вековечными дубами.
На опубликованных шеф-поваром фото можно увидеть сами уютные коттеджи, а также часть его двора с бассейном.
«Я живу в прекрасном месте. Посмотрите сами - ведь это просто идеальное место для фотосессии! Эти милые домики вызывают у меня теплые ассоциации с путешествиями. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, то чувствую себя в Британии», - признался Эктор в своем посте.
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Его поклонники не могли не прокомментировать кадры.
«Ваш дом кажется уютным», «Эктор! Вы большой умничка! У Вас очень красиво», «Весёлый прикид))) Эктор – красавчик», «Красиво, стильно, молодёжно», «Я себе такой тоже хочу», - пишут люди.
Ранее мы писали, что шеф-повар высказался о наболевшем - введении карантина выходного дня - у себя в Инстаграм.
"Я долго молчал на эту тему в надежде на то, что все может измениться. Но оно не меняется. Ресторанный бизнес - это двустороннее движение. А сейчас я вижу только агрессию, прессинг и атаки со стороны государства. Я не разочарован, не зол, я просто расстроен тем, что происходит", - излил душу Эктор.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептом необычного чизкейка.
Как сообщала Politeka, раздетый судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взбудоражил утехами в ванной.
Также Politeka писала, что буйные соседи судьи "Мастер Шеф" Хименес-Браво закатили перед ним скандал.