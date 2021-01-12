Самый богатый человек мира, онователь компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил получить еще больше денег, продав роскошный особняк

Как пишет Politeka.net, в январе бизнесмен обогнал владельца Amazon Джеффа Безоса и стал обладателем самого большого состояния - 188,5 миллиарда долларов по оценке Bloomberg, спустя считанные дни оно выросло еще больше - до 209 миллиардов. Вдобавок, Илон Маск выставил на продажу дом в элитном районе Лос-Анджелеса, который оценили в 4,5 миллиона долларов. Подробности и снимки особняка появились на сайте realtor.com.

Эту недвижимость в Бель Эйр предприниматель в 2014 году купил за 3,69 миллиона долларов вместе с бывшей женой Талулой Райли. Площадь домика составляет 285 квадратных метров, в нем расположены четыре спальни и столько же "стеклянных" ванных комнат из особой плитки. Он обставлен по последнему слову техники и дизайна, снаружи находятся несколько террас и обеденных зон, сверху открывается прекрасный вид на каньон, город и океан. Есть бассейн с морской водой и спа. Примечательно, что у Маска есть еще несколько домов поблизости.

Недавно Илон Маск в интервью Business Insider признался, что решил распродать свое имущество, кроме акций компаний, и потратить деньги на освоение Марса. По словам бизнесмена, долгое время он копил состояние не ради своей выгоды, а именно ради инвестиций. Таким образом самый богатый человек решил доказать свое твердое намерение переселить землян на Марс и сделать человечество "космической цивилизацией". Более того, Илон Маск в будущем намерен одалживать людям деньги на межпланетное путешествие и предоставлять рабочие места.

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