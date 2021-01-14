Відома американська модель і телеведуча Періс Хілтон вигнулася в блискучому купальнику

Красуня виставляє напоказ свої ідеальні форми, якими пишається, пише Politeka.net. Цього разу Періс постала в обтягуючому купальнику з сітчастою вставкою.

Модель присіла на коліна, виставивши назад пружні сідниці. Також красуня вразила стрункістю своїх ніжок в босоніжках.

Рівна спинка в сіточці виглядала такою витонченою.

Завершила образ маска у вигляді зайчика, яку Періс підняла і посміхнулася в камеру.

Зірка прифотошопила себе над планетою з кільцями, а позаду неї була веселка.

Варто відзначити, що зірка регулярно викладає подібні оброблені знімки.

"Вона була не його сонцем або місяцем, а його галактикою. ✨ 💫 🪐 💫 ✨ ",- підписала кадр Періс.

За вісім годин пост зібрав понад 300 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі написали блондинці багато приємних повідомлень, присвячених її фігурі й зовнішності, в цілому.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон у 2000 році підписала контракт з модельним агентством Дональда Трампа "Т Менеджмент " після чого вона стала рости як модель.

Пізніше красуня змінила ще кілька модельних агентств, і в результаті з'явилася на обкладинках різних глянцевих видань, а також бувала в найбільш рейтингових програмах і телевізійних шоу. Зірка також знімалася у фільмах: "Дев'ять життів" «Модна матуся", " Будинок воскових фігур», "Блондинка в шоколаді" та інших.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».