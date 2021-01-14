Известная американская модель и телеведущая Пэрис Хилтон выгнулась в сверкающем купальнике
Красотка выставляет напоказ свои идеальные формы, которыми гордится, пишет Politeka.net. В этот раз Пэрис предстала в обтягивающем купальнике с сетчатой вставкой.
Модель присела на колени, выставив назад упругие ягодицы. Также красотка впечатлила стройностью своих ножек в босоножках.
Ровная спинка в сеточке смотрелась такой изящной.
Завершила образ маска в виде зайчика, которую Пэрис приподняла и улыбнулась в камеру.
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Звезда прифотошопила себя над планетой с кольцами, а позади нее была радуга.
Стоит отметить, что звезда регулярно выкладывает подобные обработанные снимки.
"Она была не его солнцем или луной, а его галактикой. ✨💫🪐💫✨", - подписала кадр Пэрис.
За восемь часов пост собрал более 300 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети написали блондинке много приятных сообщений, посвященных ее фигуре и внешности, в целом.
Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон в 2000 году подписала контракт с модельным агентством Дональда Трампа «Т Менеджмент» после чего она стала расти как модель.
Позже красотка сменила еще несколько модельных агентств, и в результате появилась на обложках разных глянцевых изданий, а также бывала в самых рейтинговых программах и телевизионных шоу. Звезда также снималась в фильмах: «Девять жизней», «Модная мамочка», «Дом восковых фигур», «Блондинка в шоколаде» и других.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.
Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».