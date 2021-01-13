Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова похвалилася бездоганною засмагою в спідниці з розрізом

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість у себе на сторінці в Instagram.

"Сезон в ОАЕ 🇦 🇪 🌴 січень дуже комфортний час для відпочинку в Еміратах. Правда, іноді є незначні вітри. Але! Немає цієї нестерпної спеки, від якої паморочиться голова і нічого більше не хочеться. Як ви могли здогадатися, самий явний не сезон - це літо ☺ ️ влітку температура піднімається до +50, а на сонці може бути ще вище", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Ульянова позує на тлі висоток в темний час доби. Як можна помітити, знаменитість вибрала для" виходу в світ " білосніжну футболку з розрізами, а також джинсову спідницю в підлогу. Остання ефектно оголює її бездоганні вигини.

"Скільки шейхів спокусила вже?", "як завжди-розкішна", "ти просто принадність", "боже, неперевершена", "розкішний вигляд", - пишуть її шанувальники.

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Зірка розстебнула куртку, посвітивши рожевою футболкою. Також на Даші були міні-шорти, завдяки яким оголилися її стрункі ніжки - це неймовірне гідність, яке магнітило погляд.

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