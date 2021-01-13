Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова похвасталась безупречным загаром в юбке с разрезом
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость у себя на странице в Instagram.
"Сезон в ОАЭ 🇦🇪 🌴 Январь очень комфортное время для отдыха в Эмиратах. Правда, иногда есть незначительные ветра. Но! Нет этой невыносимой жары, от которой кружится голова и ничего больше не хочется. Как вы могли догадаться, самый явный не сезон - это лето ☀️ Летом температура поднимается до +50, а на солнце может быть ещё выше ", - говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Ульянова позирует на фоне высоток в темное время суток. Как можно заметить, знаменитость выбрала для "выхода в свет" белоснежную футболку с разрезами, а также джинсовую юбку в пол. Последняя эффектно оголяет ее безупречные изгибы.
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"Сколько шейхов соблазнила уже?", "как всегда – роскошная", "ты просто прелесть", "боже, непревзойденная", "роскошный вид", - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что победительница проекта "Холостяк-10" Даша Ульянова похвасталась своими длинными достоинствами
Звезда расстегнула куртку, посветив розовой футболкой. Также на Даше были мини-шорты, благодаря которым оголились ее стройные ножки - это невероятное достоинство, которое магнитило взгляд.
Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка
Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.