Знаменита голлівудська актриса Ніколь Кідман, яка знову опинилася на піку популярності завдяки серіалу "Знищення", похвалилася фігурою в новому спокусливому образі
Для австралійського випуску Vogue 53-річна актриса влаштувала ефектну фотосесію посеред поля, передає Politeka.net.
Кідман позувала в джинсовому костюмі, при цьому штани актриса грайливо потягнула вниз, а куртку зняла і просто тримала в руках, залишившись в короткій білосніжній майці-алкоголічці. Наряд "фермерської дівчинки" вдало підкреслив всі достоїнства фігури Ніколь. Образ зірки доповнив чорний шнурок на шиї, а волосся вона недбало зібрала, залишивши стирчати золоті локони.
Фото за кілька годин зібрало більше 200 тисяч лайків і сотні коментарів, оцінила фото навіть актриса Дженніфер Еністон.
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"Завжди розкішна зовні і всередині; справжня австралійська легенда; Богиня!; Абсолютний ідеал; як тобі вдається виглядати такою стрункою, це нереально; ти зовсім не старієш, така мила; Ніколь все ще виглядає фантастично", - пишуть захоплені шанувальники.
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