Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман, которая снова оказалась на пике популярности благодаря сериалу "Отыграть назад", похвасталась фигурой в новом соблазнительном образе

Для австралийского выпуска Vogue 53-летняя актриса устроила эффектную фотосессию посреди поля, передает Politeka.net.

Кидман позировала в джинсовом костюме, при этом штаны актриса игриво потянула вниз, а куртку сняла и просто держала в руках, оставшись в короткой белоснежной майке-алкоголичке. Наряд "фермерской девочки" удачно подчеркнул все достоинства фигуры Николь. Образ звезды дополнил черный шнурок на шее, а волосы она небрежно собрала, оставив торчащие золотые локоны.

Фото за несколько часов собрало больше 200 тысяч лайков и сотни комментариев, оценила фото даже актриса Дженнифер Энистон.

"Всегда роскошная снаружи и внутри; Настоящая австралийская легенда; Богиня!; Абсолютный идеал; Как тебе удается выглядеть такой стройной, это нереально; Ты совсем не стареешь, такая милая; Николь все еще выглядит фантастически", — пишут восторженные поклонники.

Напомним, как выглядели Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон, Николь Кидман и другие звезды на своих первых съемках: топ неожиданных фото.

Как сообщала Politeka, 53-летняя Николь Кидман впервые рассказала о тяжелой болезни, рак никого не щадит: "Жалею о том, что..."

Также Politeka писала, что Николь Кидман показала, какими красотками выросли ее дочери: «На это можно смотреть вечно».