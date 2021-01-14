Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман, которая снова оказалась на пике популярности благодаря сериалу "Отыграть назад", похвасталась фигурой в новом соблазнительном образе
Для австралийского выпуска Vogue 53-летняя актриса устроила эффектную фотосессию посреди поля, передает Politeka.net.
Кидман позировала в джинсовом костюме, при этом штаны актриса игриво потянула вниз, а куртку сняла и просто держала в руках, оставшись в короткой белоснежной майке-алкоголичке. Наряд "фермерской девочки" удачно подчеркнул все достоинства фигуры Николь. Образ звезды дополнил черный шнурок на шее, а волосы она небрежно собрала, оставив торчащие золотые локоны.
Фото за несколько часов собрало больше 200 тысяч лайков и сотни комментариев, оценила фото даже актриса Дженнифер Энистон.
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"Всегда роскошная снаружи и внутри; Настоящая австралийская легенда; Богиня!; Абсолютный идеал; Как тебе удается выглядеть такой стройной, это нереально; Ты совсем не стареешь, такая милая; Николь все еще выглядит фантастически", — пишут восторженные поклонники.
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