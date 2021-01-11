Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман умилила Сеть кадрами со своими дочерями

Как рассказывает Politeka.net, видео актриса поделился у себя на странице в Instagram.

«Просто оглядываясь назад. Прекрасные воспоминания», - написала она.

Кидман показала кадры, как она играется со своими девочками. Они бегают друг за другом, перебирают волосы, смеются. Николь и ее дочки одеты в легкие белые платья, а их волосы уложены кудрями, что делает ролик еще более атмосферным.

Видео просто восхитило пользователей Сети.

«Как же я вас люблю», «Какие красивые», «Вы похожа на фею», «Невероятные», «На это можно смотреть вечно», Какие вы только милые», - пишут в комментариях.

В 2005 году актриса познакомилась с нынешним мужем,. С ним она состоит в браке с 2006 года.

Напомним, в 2008 году в семье Николь Кидман и австралийского певца Кита Урбана родилась дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. Через 2 года появилась на свет вторая девочка – Фэйт Маргарет, которую выносила суррогатная мать.

Напомним, также в браке с Томом Крузом Николь Кидман усыновила двоих детей – Изабеллу Джейн и Коннора Энтони.

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