У народі 16 січня вшановують пам'ять про Святого Гордія
У зрілому віці він пройшов військову службу, але коли почалися гоніння на християн, залишив службу і віддався Господу Богу. Він оселився в пустелі, де почав готувати себе до сповідання імені Христового.
У цей день намагалися оберігати худобу від псування і пристріту, проводили відповідні обряди очищення, виготовляли амулети, наводили порядок в хліві.
Для святкової вечері 16 січня господині готували страви з сиру – сирні коржі, сирники, які вважалися запорукою щастя в будинку.
У цей день не можна робити:
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- Прибирання в будинку, і особливо - підмітати підлогу, вимітаючи сміття за поріг.
- Не можна хвалитися своїми досягненнями - можуть наврочити і станеш невдахою.
- Дівчатам не можна надягати обновки - інакше позаздрять оточуючі.
- Заборонено 16 січня згадувати в розмові нечисту силу.
Прикмети та повір'я на Гордієв день:
- Погода в Гордєєв день показує погоду в березні.
- Вночі яскраво світять зірки-погода буде ясною.
- Дерева покриті інеєм-найближчі дні будуть ясними.
- Зайці почали підбігати до будинків - до морозів.
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