У народі 16 січня вшановують пам'ять про Святого Гордія



У зрілому віці він пройшов військову службу, але коли почалися гоніння на християн, залишив службу і віддався Господу Богу. Він оселився в пустелі, де почав готувати себе до сповідання імені Христового.

У цей день намагалися оберігати худобу від псування і пристріту, проводили відповідні обряди очищення, виготовляли амулети, наводили порядок в хліві.

Для святкової вечері 16 січня господині готували страви з сиру – сирні коржі, сирники, які вважалися запорукою щастя в будинку.

У цей день не можна робити:

Прибирання в будинку, і особливо - підмітати підлогу, вимітаючи сміття за поріг.

Не можна хвалитися своїми досягненнями - можуть наврочити і станеш невдахою.

Дівчатам не можна надягати обновки - інакше позаздрять оточуючі.

Заборонено 16 січня згадувати в розмові нечисту силу.



