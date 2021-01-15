В народе 16 января чтят память о Святом Гордее



В зрелом возрасте он прошел военную службу, но когда начались гонения на христиан, оставил службу и предался Господу Богу. Он поселился в пустыне, где начал готовить себя к исповеданию имени Христова.

В этот день старались оберегать скот от порчи и сглаза, проводили соответствующие обряды очищения, изготавливали амулеты, наводили порядок в хлеву.

Для праздничного ужина 16 января хозяйки готовили блюда из творога – творожные лепешки, сырники, которые считались залогом счастья в доме.

В этот день нельзя делать:

Уборку в доме, и особенно – мести пол, выметая мусор за порог.

Нельзя хвастаться своими достижениями – могут сглазить и станешь неудачником.

Девушкам нельзя надевать обновки – иначе позавидуют окружающие.

Запрещено 16 января упоминать в разговоре нечистую силу.



