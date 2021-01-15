В народе 16 января чтят память о Святом Гордее
В зрелом возрасте он прошел военную службу, но когда начались гонения на христиан, оставил службу и предался Господу Богу. Он поселился в пустыне, где начал готовить себя к исповеданию имени Христова.
В этот день старались оберегать скот от порчи и сглаза, проводили соответствующие обряды очищения, изготавливали амулеты, наводили порядок в хлеву.
Для праздничного ужина 16 января хозяйки готовили блюда из творога – творожные лепешки, сырники, которые считались залогом счастья в доме.
В этот день нельзя делать:
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- Уборку в доме, и особенно – мести пол, выметая мусор за порог.
- Нельзя хвастаться своими достижениями – могут сглазить и станешь неудачником.
- Девушкам нельзя надевать обновки – иначе позавидуют окружающие.
- Запрещено 16 января упоминать в разговоре нечистую силу.
Приметы и поверья на Гордеев день:
- Погода в Гордеев день показывает погоду в марте.
- Ночью ярко светят звезды – погода будет ясной.
- Деревья покрыты инеем – ближайшие дни будут ясными.
- Зайцы начали подбегать к домам – к морозам.
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