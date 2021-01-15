Переможець шоу "Холостячка", обранець Ксенії Мішиної і автор Студії "Квартал 95" Олександр Еллерт показав, як виглядатимуть їхні майбутні діти
Відповідні фото коханий Мішиної показав у сторіс на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Відносини Еллерта і Мішиної розвиваються досить стрімко. Після фіналу шоу буквально через кілька днів стали жити разом. Пара запевняє, що обов'язково одружиться, але зробить це в теплу пору року, оскільки торжество вони хочуть провести під відкритим небом.
А поки, щоб підтвердити серйозність своїх намірів, або просто розважитися, Еллерт вирішив подивитися. Як можуть виглядати його з Мішиною діти. Для цього він скористався спеціальним додатком.
Олександр завантажив своє фото і фотографію коханої, з'єднавши їх, програма показала, як можуть виглядати діти цієї пари. Є результат, як для хлопця, так і для дівчини. Отриманим результатом обранець "Холостячки" поділився зі своїми фоловерами.
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«Як би виглядав Рибак і Еллерт в одному, ми дізналися. А тепер як би або як будуть виглядати поділи Еллерт і Мішиної», - написав він.
Результат вражає. Гіпотетичні діти виглядають навіть красивіше за маму.
Зазначимо, у Олександра Еллерта вже є дочка Еля, якій 12 років, а Ксенія Мішина виховує семирічного сина Платона.
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