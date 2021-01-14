Победитель "Холостячки" Александр Эллерт объяснил свое решение не знакомить Ксению Мишину с родителями во время проекта

Как передает Politeka.net, об этом 34-летний сценарист рассказал в эфире YouTube-программы "Зе интервьюер".

Эллерт родом из Донбасса, его мама, которая давно развелась с отцом, до сих пор живет в Харцизске (ныне захвачен российскими оккупантами). В 2014 году парень переехал в Харьков, а вот родительница наотрез отказалась покидать малую родину.

"Первые два года доходило до легких конфликтов... "Мама, тебе там делать нечего, ты нужна мне здесь, чтобы я знал, что ты где-то рядом...", - сообщил Эллерт, добавив, что уговоры не действовали. - Так как это вызывало у нас с мамой конфликты, мы решили не обсуждать этот момент... Я надеюсь, что она уже морально готова к переезду... надо ее просто вовремя "дернуть".

Именно поэтому Александр не смог познакомить Ксению с мамой.

"Когда мне говорили, ну, есть же Zoom... Я не хочу первую встречу... женщину, которую люблю, знакомить, стереотипно, как в юмористических программах, когда родители сидят в трусах, потом внезапно встают... Я хочу вживую! Я прекрасно понимаю, как будет реагировать моя мама, какой она живой человек, какая она активная... Я считаю, что живая встреча намного круче будет", - оправдался Эллерт.

Также избранник Мишиной поделился тем, как мама отреагировала на его участие и победу в "Холостячке".

"Мама сказала сразу: "Веди себя хорошо, Саша". Поддерживала... Когда можно было брать телефон, я писал: "Мам, все хорошо, не волнуйся..." Надеюсь, я маму не подвел... Она смотрела каждый эпизод... она звонила и обсуждали... "Саш, ну, вот тут, конечно, мог бы немножечко по-другому. А тут хорошо, мне понравилось и неважно, что там пишут в комментариях...", - рассказал Эллерт.

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