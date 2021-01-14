Актриса Ксения Мишина взбудоражила новыми кадрами, рассказав о самом тяжелом в своей работе

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда шоу "Холостячка" опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в новом для себя амплуа.

Так, Ксения сидела в карете "скорой помощи" в красном костюме парамедика.

Актриса заинтриговала поклонников сообщением о новом проекте, в котором принимала участие последние несколько месяцев.

"Мое тело, мое сознание уже полностью привыкло к этому костюму... Через несколько дней заканчивается проект, который продлился несколько месяцев. Выучена вся медицинская терминология, я знаю, что такое плевральная полость...", - поделилась Мишина.

Кроме того, звезда зацепила откровенным признанием, что для нее было наиболее невыносимым.

"Знаете, что самое тяжелое во всей съемочной истории? Это холод. Это уличные съемки... Я просто тотально не перевариваю холод, я настолько летний человек, что мне это очень тяжело дается... даже тяжелее, чем дефибрилляция желудочков... Готовьте дефибриллятор, срочно!", - воскликнула Ксения, добавив, что скоро в Украину придут по-настоящему страшные морозы до -15, и это вызывает у нее желание "застрелиться".

Также Мишина приоткрыла завесу над ее новой работой. В частности, актриса показала бэкстейдж съемок, с коллегами, столпившихся у загадочной коробки. Ее персонаж по имени Тамара в одной из серий найдет брошенного за гаражами новорожденного ребенка.

"Сейчас мы снимаем очень интересную сцену, - шепчет в кадре Ксения. - Две недели от роду малышу! Боже мой! Кошмар какой..."

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