Жену «Холостяка» Никиты Добрынина Дашу Квиткову недавно обвинили в том, что она копирует Холостячку Ксению Мишину, но все оказалось наоборот

Ранее вспыхнули громкие обсуждения фотосессий Холостячки Ксении Мишиной и супруги Холостяка Даши Квитковой, которые оказались невероятно похожи по стилиститке и даже показами, пишет Viva.

В плагиате обвиняли Дашу Квиткову, но как оказалось, ее фото сессия была раньше, чем съемка Мишиной.

«Хотелось бы прокомментировать данную ситуацию и внести ясность для многих поклонников и зрителей. @antonovakseniya является первостепенным автором идеи, которой не просто вдохновился фотограф, что снял Ксению и Александра, а бездумно скопировали до последнего кадра. @antonovakseniya уже обращалась к данному фотографу с просьбой указать первоисточник его копии, он ей отказал в этом. Что, на мой взгляд, некрасиво», — заявил фотограф Игорь Новиков, проводивший съемку Добрынина и Квитковой.

Ситуацию комментируют в Сети.

«Это в к смешно ребята 😂😂😂 пусть ещё поругаются что у них айфоны одно цвета или кто какой бургер цветом съел 🤪🤪🤪🤪смех если честно! Квиткова звезда великая 😆😆😆😆😆😆обычная девочка :;( такая же обычная как и Мишина», «Девочкам скучно жить?», «Не знаю, кто у кого, но у Мишиной получилось круче», " лин, что за бред, да подобных фотосессий миллионы, а кто бы себе не хотел такие крутые фото но со своим любимым человеком?", - пишут пользователи Интернета.

Отметим, за всю историю проектов "Холостяк" и "Холостячка" во всем мире поженились всего три пары, среди украинцев — Никита Добрынин и Дарья Квиткова. Эллерт заверил, что они с Ксенией станут четвертыми молодоженами.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»