Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", заинтриговала публику неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, на официальной страничке телеканала СТБ опубликовали новое видео с 31-летней Мишиной, комментирующей события, последовавшие после финала проекта (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Отметим, публика "раскололась" надвое: одни болели за сценариста из "Квартал 95" Александра Эллерта, другие за бизнесмена Алексея Тригубенко. После финала, когда Ксения сказала "да" Эллерту, на нее посыпалось много хейта в комментариях, что, мол сделала неправильный выбор. Такое поведение пользователей огорчило и возмутило актрису - девушка поспешила объяснить свою позицию.

"Просто диву даюсь, насколько люди могут быть агрессивными в своих высказываниях, токсичными и вообще желающими зла только потому, что их позиция не сходится, в данном случае, с моей, - отреагировала Мишина. - С одной стороны мне очень приятно, что все заинтересованы, чтобы я построила действительно настоящие, наполненные отношения, долгосрочные, в любви, стабильности в завтрашнем дне... Но с другой стороны, кто вам сказал, что я не могу этого сделать с человеком, которого я выбрала? Есть телевизионный формат! И по сути мужчин показали с какой-то одной стороны, и эту сторону гипертрофировали, создавая героя. Но это совершенно не говорит о том, что этот мужчина не способен на другие проявления".

Таким образом, Ксения подтвердила, что на экране участников показывают только с "нужной" стороны, хоть в реальной жизни они могут быть совершенно другими.

Пользователи активно обсудили ситуацию:

"Выбор подростка, а не женщины с ребенком... К сожалению"

"Шоу...очередное шоу. Все проплачено было заранее. Клоуна выбрала"

"Молодець, правильний вибір😍"

"Зачем оправдываться, это ваш выбор. Любви вам и бесконечного счастья 💞❤️"

"Сердце не врёт! ❤️"

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