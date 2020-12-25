После финала телешоу "Холостячка" страсти и сплетни по поводу выбора Ксении Мишиной в последнем выпуске проекта не утихают

Не так давно Ксения Мишина в своем Инстаграм рассказала, что девушки в последнее время после проекта «Холостячка» буквально заваливают ее вопросами: почему же она выбрала победителем Александра Эллерта, а не Алексея Тригубенко. И это очень странно, ведь показывает, как много проблем в обществе есть на самом деле.

Ксения отметила, что многие девушки сейчас выбирают партнера, руководясь страхом бедности, погоней за сумками, шубами, уютным домом и полное отсутствие доверия к миру. Именно поэтому такие люди могут не понять ее выбор. Впрочем, те, кто не судит людей и их жизнь, вполне понимают ее выбор.

На фан-аккаунте «холостячки» также появилась подборка лучших романтических моментов с Александром и Ксенией.

«Цель выполнена: Мишина стала Сашина 🥰💚😍; Шикарно💚; Только Сашина💚💚💚; Смотреть можно вечно; Стала Сашина и будет Сашина на всегда 💚💚; Навсегда Сашина.💚; Мишина стала Сашина🌠💚💚 наконец-то⭐; 💚 какие же они бусинки!!! 💚💚💚; До мурашек🔥; До мурашек🔥».

Также ранее победитель проекта расказал в интервью телеканалу "СТБ" о своих переживаниях перед последним эпизодом и недостатках соперника. Александр Эллерт признался, что был уверен в своей победе, но все равно не мог сдержать эмоций перед съемками.

"Переживал сильно. Настолько сильно, что повторял текст, что придумал. Боялся, что переставлю слова и все посыпется. Текст — не импровизация", - заявил комик. - "Я все проигрывал, что буду говорить, как отреагирует Ксюша… Было смешно, но страшно".

По мнению Александра Эллерта, Алексей Трегубенко был сильным соперником и тоже имел шансы на успех, ведь оказался в финале и стал фаворитом Ксении Мишиной. Он разгадал, что же помешало конкуренту завоевать сердце холостячки на шоу.

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