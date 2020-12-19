Актрису Ксению Мишину срочно предупредили после выбора избранника на шоу "Холостячка"
"Холостячка" Ксения Мишина в финале первого украинского шоу такого формата сделала свой выбор. В итоге сердце Ксении Мишиной досталось Александру Эллерту - другу Зеленского и Кошевого, несмотря на то, что Ксения говорила накануне, что в "Алексее Тригубенко полностью уверена".
Известный украинский астролог Арина Артуровна рассказала про перспективы девушки на прочные отношения с 34-летним юмористом и ведущим, передает РБК в Украине.
Что касается психологической совместимости, то здесь присутствует квадратура двух Лун, что говорит об отсутствии понимания друг друга, каждый перетягивает одеяло на себя, но при этом они любят поболтать друг с другом.
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В интимной совместимости присутствует аспект страсти, что очень подогреет начальный этап отношений и им будет интересно вместе проводить вечера.
Но вот конфликтность в паре под высоким напряжением, так как будут присутствовать постоянные несправедливые обвинения в адрес друг друга.
"В целом можно подвести итоги, что отношения могут быть очень страстными и яркими, но непродолжительными. И для построения семейного счастья, к которому стремится Ксения, этого недостаточно", - резюмировала астролог.
Напомним, "Холостячка" Мишина назвала двоих претендентов на ее сердце: кто оставил шоу за шаг от признания.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили.