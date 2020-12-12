Восьмой выпуск шоу "Холостячка" был посвящен знакомству Ксении Мишиной з родными мужчин
Актриса провела три свидания с претендентами на ее сердце, а с Алексеем Тригубенко дело дошло даже до поцелуя и признании мужчины любви.
Александр Эллерт решил познакомить Мишину со своей дочкой, а Ксения привела на свидание своего сына Платона. Пара с детьми поупражнялись в изготовлении конфет.
На свидании с Андреем Рыбаком Ксения познакомилась с его мамой и сестрой мужчины. Мужчина устроил теплый и романтический ужин.
Церемонии роз началась с разговора между Ксенией и Андреем Рыбаком.
Она поделилась, что не готова постоянно сомневаться в нем, ведь мужчина быстро влюбляется в женщин и так же быстро эти чувства исчезают.
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"Я постоянно сомневалась в его "люблю", - призналась Мишина.
В итоге "холостячка" вернула Андрею коробку, которую он подарил ей на первой вечеринке проекта.
Таким образом, в финал шоу прошли Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.
Стоит отметить, что в одном из выпусков, Ксения Мишина заявила, что главным претендентом на победу в проекте является предприниматель Алексей Тригубенко.
К такому выводу Мишина пришла после откровенного разговора с мужчинами о чувствах и планах на будущее.
Напомним, встреча "холостячки" Ксении Мишиной с родителями Тригубенко обернулась шоком: "Вы со своим ребенком..."
Также Politeka сообщала, неожиданный поворот произошел в "Холостячке" с Мишиной, в Сети раскрыли имя победителя: "Их видели вместе..."
Как писала Politeka, что разгоряченная "Холостячка" Мишина показала аппетитную фигуру в лучших образах.