Выбор был не из легких

Восьмой выпуск шоу "Холостячка" был посвящен знакомству Ксении Мишиной з родными мужчин



Актриса провела три свидания с претендентами на ее сердце, а с Алексеем Тригубенко дело дошло даже до поцелуя и признании мужчины любви.

Александр Эллерт решил познакомить Мишину со своей дочкой, а Ксения привела на свидание своего сына Платона. Пара с детьми поупражнялись в изготовлении конфет.



На свидании с Андреем Рыбаком Ксения познакомилась с его мамой и сестрой мужчины. Мужчина устроил теплый и романтический ужин.

Церемонии роз началась с разговора между Ксенией и Андреем Рыбаком.

Она поделилась, что не готова постоянно сомневаться в нем, ведь мужчина быстро влюбляется в женщин и так же быстро эти чувства исчезают.

"Я постоянно сомневалась в его "люблю", - призналась Мишина.

В итоге "холостячка" вернула Андрею коробку, которую он подарил ей на первой вечеринке проекта.

Таким образом, в финал шоу прошли Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

Стоит отметить, что в одном из выпусков, Ксения Мишина заявила, что главным претендентом на победу в проекте является предприниматель Алексей Тригубенко.

К такому выводу Мишина пришла после откровенного разговора с мужчинами о чувствах и планах на будущее.

Напомним, встреча "холостячки" Ксении Мишиной с родителями Тригубенко обернулась шоком: "Вы со своим ребенком..."

Также Politeka сообщала, неожиданный поворот произошел в "Холостячке" с Мишиной, в Сети раскрыли имя победителя: "Их видели вместе..."

Как писала Politeka, что разгоряченная "Холостячка" Мишина показала аппетитную фигуру в лучших образах.