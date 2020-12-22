После всех страстей и испытаний в финале шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала комика Александра Эллерта

Как сообщает Politeka.net, поклонники еще до окончания сезона знали, кого выбрала главная героиня. Сама же Ксения поделилась своей болью на странице в соцсети "Инстаграм" и рассказала, что пережила во время шоу. По словам звезды "Холостячки", она была честна со своими поклонниками, однако продолжала идти навстречу другим участникам, как того велели законы реалити.

"Не скрою, что мне было больно читать такое количество токсичных и оскорбительных комментариев в адрес меня и моего решения лишь потому, что я пошла за велением сердца", - заявила актриса в своем откровенном посте. - "Если уж быть совсем откровенной, я вошла в ту дверь, которая открылась мне с самой первой встречи. Многие из вас справедливо заметили, что искра между мной и моим избранником возникла еще в самом начале шоу".

Еще во время показа программы телезрители проанализировали публикации Саши и Ксении в "Инстаграм" и пришли к выводу, что звезды живут вместе после окончания съемок. Они обратили внимание на обстановку, в которой Эллерт и Мишина записывали свои сториз, а особенно на шкафчики, запечатленные на заднем фоне. Также внимательные зрители заметили, что во время эфира с Рыбаком будущий победитель шоу сидел на диване у главной героини.

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