Новое фото главной героини «Холостячки» Ксении Мишиной и ее избранника Александа Эллерта вызвало бурное обсуждение в сети
Фотоснимок у себя в Инстаграм разместил ведущий проекта Григорий Решетников, передает Politeka.net
В кадре они красуются втроем. 31-летняя Ксения Мишина в подвенечном платье, шоумен Александр Эллерт в костюме жениха и Григорий Решеник. Все улыбаются на камеру.
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А пока предлагаю Вам ответить на главный вопрос:
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Вместе или не вместе?», - загадочно подписал телеведущий.
В комментариях украинцы стали бурно обсуждать, они разделились на два лагеря. Одни уверенны, что пара счастлива и продолжает быть вместе, другие усомнились, но нашли и такие, кто заявил, что Мишина с Эллертом если и будут вместе, то ненадолго.
Также отметим, что среди множества лайков красное сердечно поставил полуфиналист проекта 32-летний Алексей Тригубенко, которому Мишина отказала в руке и сердце.
"Если и вместе, то думаю не на долго...", "Вместе ❤️ влюблены и счастливы, в этом нет сомнений!", "Вместе и надеюсь что навсегда ❤️", " Моя любимая пара", " Верю вместе. Саша и Ксюша очень подходят друг другу. Пусть будут счастливы и берегут друг друга.❤️❤️ Гриша,конечно я жду пост-шоу.😁", "Уже 6 месяцев", - пишут в сети.
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