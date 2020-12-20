Новое фото главной героини «Холостячки» Ксении Мишиной и ее избранника Александа Эллерта вызвало бурное обсуждение в сети

Фотоснимок у себя в Инстаграм разместил ведущий проекта Григорий Решетников, передает Politeka.net

В кадре они красуются втроем. 31-летняя Ксения Мишина в подвенечном платье, шоумен Александр Эллерт в костюме жениха и Григорий Решеник. Все улыбаются на камеру.

«5-ть дней остается до главного пост-шоу страны, где Вы получите ответы на все вопросы 🤔

А пока предлагаю Вам ответить на главный вопрос:

Вместе или не вместе?», - загадочно подписал телеведущий.

В комментариях украинцы стали бурно обсуждать, они разделились на два лагеря. Одни уверенны, что пара счастлива и продолжает быть вместе, другие усомнились, но нашли и такие, кто заявил, что Мишина с Эллертом если и будут вместе, то ненадолго.

Также отметим, что среди множества лайков красное сердечно поставил полуфиналист проекта 32-летний Алексей Тригубенко, которому Мишина отказала в руке и сердце.

"Если и вместе, то думаю не на долго...", "Вместе ❤️ влюблены и счастливы, в этом нет сомнений!", "Вместе и надеюсь что навсегда ❤️", " Моя любимая пара", " Верю вместе. Саша и Ксюша очень подходят друг другу. Пусть будут счастливы и берегут друг друга.❤️❤️ Гриша,конечно я жду пост-шоу.😁", "Уже 6 месяцев", - пишут в сети.

Напомним, что "Холостячка" Мишина разбила сердце красавчику, выбрав друга Зеленского и Кошевого: "Разочарование - 2020"

Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили.