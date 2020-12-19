Победительница программы "Танцы со звездами" Ксения Мишина сделала финальный выбор в шоу "Холостячка"

Как сообщает Politeka.net, "Холостячка" Ксения Мишина в финале первого украинского шоу такого формата сделала свой выбор. Актриса выбирала между двумя мужчинами - 32-летним Алексеем Тригубенко и 34-летним юмористом и ведущим Александром Эллертом.

Александр Эллерт является автором шуток для студии "Квартал 95", участником юмористических программ "Лига смеха" и "Рассмеши комика", в его аккаунте Instagram есть несколько снимков в компании комика Евгения Кошевого и Владимира Зеленского - которые являются его приятелями.

В итоге сердце Ксении Мишиной досталось именно Александру Эллерту, несмотря на то, что Ксения говорила накануне, что в "Алексее полностью уверена". Александру Эллерту она сказала "да" и приняла предложение его руки и сердца.

"Я тебя тоже люблю", - ответила Ксения Александру.

Радостным снимком, где Мишина целует избранника, актриса поделилась в своем блоге Instagram.

"Выбор я делала сердцем. Красивая импровизация невозможна без продуманного и подготовленного контекста", - отметила актриса в подписи к фото.

Пользователи сети порадовались за Ксению и поздравили ее. Некоторым комментаторам было жаль, что выбор пал не на Алексея.

"Жаль Алексея, очень достойный выбор", "Здесь живёт настоящая любовь", "Очень жалко Лёшу", "Какие красивые", "Очень странный выбор(( клоуна выбрали", "разочарование 2020 года".

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала двоих претендентов на ее сердце: кто оставил шоу за шаг от признания.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили.