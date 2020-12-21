Первая в Украине "Холостячка" Ксения Мишина порадовала поклонников свежими снимками, показав себя в обычной жизни

Как передает Politeka.net, 31-летняя актриса опубликовала любопытные кадры в "сториз" в Инстаграм.

Ксения рискнула продемонстрировать свою натуральную красоту. Девушка предстала с высоким хвостиком, без макияжа, в темно-синей пижаме с белой каймой - от эпатажа, ярких нарядов и пышных причесок не осталось и следа. Перед зрителем предстала "домашняя" Мишина.

На одних кадрах актриса удивила выходкой. Она уселась прямо на стол, задрав и согнув в колене ножку. На других звезда показала, как поливает цветы, и сидит на подоконнике с ноутбуком.

"В нашем ритме, когда рабочие моменты могут быть 24/7, важно создавать маленькие ритуалы, которые переключают внимание... Полить цветы, медитация 5 минут, зарядка, почитать 10 минут, послушать классическую музыку, не залипая в соцсети... И вот я снова готова вернуться к важным задачам", - говорится в сообщении.

При этом "Холостячка" засветила роскошные апартаменты, со светлыми стенами и сдержанным декором.

Примечательно, что ранее внимательные зрители заметили в "сториз" у победителя проекта Александра Эллерта кадры, сделанные в этой же самой квартире. Так что тут же появилось предположение, что парочка живет вместе после завершения съемок.

Ранее мы сообщали, украинцы до сих пор обсуждают выбор Мишиной. Осталась ли Ксения со своим избранником, окончательно раскроется во время пост-шоу через неделю после финала.

Многие пользователи начали журить актрису - мол, сделала неверный выбор, на что та остро отреагировала.

"Если уж быть совсем откровенной, я вошла в ту дверь, которая открылась мне с самой первой встречи. Многие из вас справедливо заметили, что искра между мной и моим избранником возникла еще в самом начале шоу...", - делилась Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина выбрала Эллерта, астролог рассказала, что их ждет в будущем: "Для счастья недостаточно..."