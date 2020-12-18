Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", уже сделала свой выбор

Как передает Politeka.net, ярким кадром поделился в своем микроблоге в Инстаграм ведущий проекта Григорий Решетник.

На фото высокий Григорий в черном костюме позирует вместе с 31-летней Ксенией - интрига вот-вот раскроется.

По правилам шоу девушка уже сделала свой выбор и все это время, пока зрители наблюдали с экранов за развитием событий, должна была тихонько отсиживаться вместе со своим избранником и никак не проявляться вместе на публике (так как эфиры снимают гораздо ранее, чем затем выпускают).

Но уже в пятницу, 18 декабря, все раскроется - публика узнает имя победителя и завоевателя сердца Мишиной. Как известно, до финала добрались сценарист из "Квартал 95" Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко.

"Холостячка! Финал! 💍 Вы готовы??? ❤️", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать:

"Какие красивые😍"

"Ждём с нетерпением!!!🔥"

"Надеюсь не разочаруемся"

"Сашу выберет она 😉" - "надеюсь 🤞 нет 😂😂"

"Ухххх...чекаємооо💞😍"

"Так и знала, что вы заберёте Ксению в финале😊"

"нема з кого вибирати🤣🤣"

"Будет как всегда в жизни: нам нормальный не нужен, нам неопределенность в завтрашнем дне нужна!))"

"Ждём! Болеем за Лёху✊"

"Почему не в платье?)"

"Ксюша выберет Сашу, чувствую сердцем. Я за Сашу"

"Если Ксюша выберит не Лёшу, это будет разочарование года 🤦‍♀️😉😁"

Ранее мы сообщали, накануне финала "Холостячки" Мишина удивила пронзительными словами.

"Конечно закончится только телевизионная ее часть, жизнь продолжается и для меня это лишь начало. Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Сердце или ум, опыт прошлого или смелость и надежды на будущее, страхи или доверие - решать только мне", - поделилась своими мыслями девушка.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала двоих претендентов на ее сердце: кто оставил шоу за шаг от признания.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили.