Звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина готовит поклонников к грандиозному финалу проекта

Соответствующая публикация появилась в личном микроблоге Instagram.

По ее словам, фанаты уже совсем скоро узнают, кого она решила выбрать в финале шоу.

"Конечно закончится только телевизионная ее часть, жизнь продолжается и для меня это лишь начало. Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Сердце или ум, опыт прошлого или смелость и надежды на будущее, страхи или доверие - решать только мне", - продолжила Ксения Мишина.

Телезвезда призналась, что не боится сделать окончательный выбор и ее не пугает неизвестность.

"Главный вывод который мне подарила судьба на этом проекте: не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того кто может компенсировать недостающее. Нужно быть наполненной и самодостаточной и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой", - подытожила "Холостячка" в своем личном Instagram.

Откровенную публикацию Ксения Мишина решила дополнить снимком, на котором она игриво позирует в белом платье, похожем на подвенечное.

Поклонники в комментариях решили поугадывать, кто станет фаворитом Мишиной.

"Очень жду", "Судя по тексту уже знаю, кто будет победителем", "Понятно, кто победит", "Очень жду и мне кажется что выиграет Саша", "Я очень-очень жду и так хочу, чтобы Вы выбрали Сашу. Вы невероятная пара", "Буду очень рада, если ваш выбор будет сделан сердцем", "Очень надеемся и верим, что Вы вместе и счастливы с тем, кого выбрали на проекте, не важно, кто это будет: Саша или Лёша. Главное, ваше счастье и любовь", "Какая же роскошная женщина", "написали они под снимками.

Напомним, фаворитами Ксении, которые дошли до финала, стали сценарист из "Квартал 95" и ведущий мероприятий Александр Эллерт, а также бизнесмен Алексей Тригубенко.

В социальных сетях также был опубликован анонс последнего эфира. Мишина нарядится в белое платье, состоящее из ультракороткого топа и роскошной юбки с длинным шлейфом. Со слезами на глазах девушка выслушает признания в любви от обоих финалистов, но только одному отдаст свое сердце.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала двоих претендентов на ее сердце

Как сообщала Politeka, фаворит "Холостячки" Мишиной решился на откровения перед финалом.

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