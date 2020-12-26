Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", поразила откровенным фото со своим избранником

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала с победителем шоу Александром Эллертом. Актриса села верхом на мужчину, целуя его в губы. Фото выглядело невероятно страстным и откровенным.

«Я так люблю это, всё это. С тобой мне можно быть любой - смешной, глупой, несдержанной, уставшей ... любой! Никогда ещё твои глаза не показали мне вопроса или сомнения. Вижу в них всегда одно и тоже: глубину твоей души», - отметила Мишина, напомнив избраннику про их первое свидание.

По словам актрисы, присутствие Эллерта влияло на нее странным образом. Она сразу же чувствовала себя чучелом из страны Оз, которое ищет мозги. Также она вспомнила первый поцелуй с избранником, который вызвал у нее невероятные чувства.

«Я люблю тебя @ellert_a и хоть мы и сказали эти слова сотню тысяч раз за последние три месяца, они все так же трепетно отзываются во мне», - подчеркнула Мишина.

В комментариях стали активно обсуждать признание Мишиной, оставляя поздравления и комплименты.

«@ellert_a береги ее, а то у моего папы есть двуствольное ружьё из которого я умею стрелять», «Самая милая пара Украины», «Какие вы классные», «Вы абалденные! Любви вам неистовой! Понимайте и берегите друг друга!», «Я рада, что вы вместе!», «Разрыв сердечка. Теперь все девочки будут хотеть такого Эллерта», - пишут пользователи сети.

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