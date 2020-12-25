Після фіналу телешоу "Холостячка" пристрасті і плітки з приводу вибору Ксенії Мішиної в останньому випуску проекту не вщухають

Не так давно Ксенія Мішина в своєму Instagram розповіла, що дівчата останнім часом після проекту «Холостячка» буквально завалюють її питаннями: чому ж вона вибрала переможцем Олександра Еллерта, а не Олексія Тригубенка. І це дуже дивно, адже показує, як багато проблем у суспільстві є насправді.

Ксенія зазначила, що багато дівчат зараз вибирають партнера, керуючись страхом бідності, гонитвою за сумками, шубами, затишним будинком і повна відсутність довіри до світу. Саме тому такі люди можуть не зрозуміти її вибір. Втім, ті, хто не судить людей і їх життя, цілком розуміють її вибір.

На фан-акаунті "холостячки" також з'явилася добірка кращих романтичних моментів з Олександром і Ксенією.

"Мета виконана: Мішина стала Сашина🥰 💚 😍; шикарно💚; тільки Сашина💚 💚 💚; дивитися можна вічно; стала Сашина і буде Сашина на Завжди💚 💚; назавжди Сашина.💚 ; Мішина стала Сашина наконец нарешті⭐;💚 які ж вони намистинки!!! 💚 💚 💚 ; До мурашок🔥; до мурашок🔥».

Також раніше переможець проекту розповів в інтерв'ю телеканалу " СТБ " про свої переживання перед останнім епізодом і недоліки суперника. Олександр Еллерт зізнався, що був упевнений у своїй перемозі, але все одно не міг стримати емоцій перед зйомками.

"Переживав сильно. Настільки сильно, що повторював текст, що придумав. Боявся, що переставлю слова і все посиплеться. Текст - не імпровізація", - заявив комік. - "Я все програвав, що буду говорити, як відреагує Ксюша... було смішно, але страшно".

На думку Олександра Еллерта, Олексій Трегубенко був сильним суперником і теж мав шанси на успіх, адже опинився у фіналі і став фаворитом Ксенії Мішиної. Він розгадав, що ж завадило конкуренту завоювати серце холостячки на шоу.

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