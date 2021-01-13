В Сети показали, как выглядит сын «Холостячки» Ксении Мишиной и дочь ее избранника Александра Эллерта

Как передает Рoliteka.net, на одной из фан-страниц проекта показали фотографию Мишиной с семилетним Платоном и Эллерта с 12-летней Элей.

«Как думаете, Платон и Эля нашли общий язык?» - спрашивают поклонников «Холостячки».

Отметим, мнения по этому поводу разделились. Многие считают, что сын Мишиной слишком разбалованный и с ним найти общий язык будет не просто. В то же время другие уверены, что дети смогут поладить.

«Думаю, нет. Платон очень разбалованный ребенок», «Он не разбалован, а просто не воспитан», «Искала идеального, зато мальчика воспитывает ужасно», «Платон - разбалованный ребенок. Думаю, с ним тяжело найти общий язык», «Думаю, что дети ревнуют каждый своего родителя», «Да нашли, плюс родители умные, помогут деткам», "Конечно, нашли", «У них нет выбора. Надо принять», «В интервью говорили, что дети нашли общий язык, гуляют вместе, и все у них хорошо», «Жаль, что Саша не нашёл общий язык с Платоном», «Было бы здорово если бы дети подружились», - пишут в Сети.

Напомним, в одном из выпусков «Холостячки» Эллерт и Мишина познакомили своих детей и вместе упражнялись в кулинарном искусстве. Однако в процессе произошел конфуз – Платон ударил Элю. Девочка сказала, что ей было больно.

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