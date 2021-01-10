Актриса Ксения Мишина показала себя в компании знаменитых красавчиков

Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина, которая уже не считается "холостячкой", наслаждается своим новым статусом - любимой женщины комика Александра Эллерта.

Сейчас Ксения продолжает активно сниматься в кино и сериалах, о чем она рассказала в Instagram, запостив кадры со съемок cериала "Клятва врача", где она сыграла врача "скорой помощи".

Судя по снимкам, Ксения с радостью окунулась в свою новую работу - и продолжает делиться моментами со съемок. Например, она раньше постила фото с кофе, видимо, в перерыве между работой на площадке она захотела взбодриться.

На новых кадрах она мило кривляется в компании актера Александра Пискунова, оба позируют в своих киношных образах врачей. Тем временем на экранах показывают другую картину, где они сыграли вместе молодую пару. На кадрах с фильма актеры лежат вместе в постели, прижимаясь друг к другу.

"Шалун. Пока мы обедаем и постигаем новые горизонты кино, нас показывают по телеку в "Две надежды", - подписала актриса фото.

На других кадрах она призналась, что очень устала и ей просто необходимы выходные. А как же Эллерт? А Эллерту тем временем не позавидуешь, ведь у Ксении похоже очень забитый работой график.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под кадрами, ведь их Ксения Мишина опубликовала в своем личном Instagram- Stories.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе.