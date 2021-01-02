Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", взбудоражила развлечениями с возлюбленным

Не так давно завершился первый сезон проекта «Холостячка», главной героиней которого стала Ксения Мишина. Выбирая среди кандидатов своего возлюбленного, звезда столкнулась с множеством проблем. При этом сейчас в социальных сетях все еще обсуждают ее скандальный выбор. Между Александром Эллертом и Алексеем Трегубенко актриса выбрала первого, повергнув поклонников в шок.

И пока фанаты строят свои теории по поводу развития отношений новообразовавшейся пары, сами звезды отлично проводят время вместе. Так, Ксения и Александр отправились отдыхать в Буковель, где отлично проводят время вместе.

Некоторыми Сториз звезды поделились у себя в профиле, рассказывая о романтичном отпуске. Так, пара решила провести время также время в месте, где отдыхает не только тело, но и душа - это место "Буковельские чаны".

Также артисты поздравили фанатов с праздниками. Ксения позировала в леопардовом купальнике, спокойно раскинув ножки на возлюбленном. А чтобы избежать недопонимания из-за видео, Мишина даже отметила напоследок: «Вы не подумайте, рядом мой брат».

Отметим, пара приехала в Буковель, чтобы весело провести время, а также покататься. Так, звезда рассказала, что они приехали на курорт, однако погода их удивила - снега не оказалось, а вокруг - зеленая трава.

Все же пара решила покататься на бобслее и ради этого простояла полтора часа в очереди. Во время чего Эллерт записал видео, в котором заснял Мишину и в шутку пригласил буковельцев сфотографироваться со звездой. В ответ актриса засмеялась.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»